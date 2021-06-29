У Польщі 24-річний українець підірвав будинок подружжя в день їхнього весілля (фото)

У Польщі 24-річний українець підірвав будинок подружжя в день їхнього весілля (фото)

Українця міг найняти сусід, який хотів залякати подружжя.

У Польщі в селі Соснов, біля Щеціна, 24-річний українець на замовлення поляка підірвав будинок подружжя, яке в той час святкувало своє весілля.

Про це повідомляє Wyborcza.

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Інцидент стався вночі. Поки подружжя поляків святкувало своє весілля у їхньому будинку пролунав вибух, який зруйнував частину стіни. Спочатку вважалось, що все сталось через витік газу, проте згодом на місці події виявили пляшки із горючою речовиною.

Родичі подружжя розповіли, що чоловік та жінки взяли помешкання в кредит три роки тому. Вони за цей час встигли зробити ремонт у будинку.

У Польщі уже затримали двох підозрюваних у причетності до злочину. Один із них, за даними ЗМІ, - це 24-річний громадянин України. Його нібито найняв сусід подружжя, який хотів залякати пару.

"Процесуальні дії, пов’язані з цим інцидентом, проводяться окружною прокуратурою в м. Кобез. Двох людей заарештували, - каже речниця окружної прокуратури в Щецині Аліція Макуговська-Кишка.

Нагадаємо, у Польщі через розмову українською мовою напали на українців.

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