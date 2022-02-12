У Польщі 28-річний чоловік перерізав горло батькам і здався поліції

На тілі вбитих також були інші ножові поранення.
У Польщі у місцевості Гура (Нижньосілезьке воєводство) 28-річний чоловік убив своїх батьків.
Про це повідомляє видання InPoland.
Подія сталася учора, 11 лютого у Гурі. Серед ночі до поліції звернувся 28-річний чоловік і повідомив, що вбив своїх батьків у їхньому помешканні.
На місці події правоохоронці знайшли тіла чоловіка і жінки з перерізаним горлом. Також вони мали ножові поранення на спині.
Правоохоронці поки що не розголошують подробиць злочину, але офіційно підтверджує, що "в Гурі стався кримінальний інцидент". Цією кримінальною справою займається районна прокуратура м. Глогув.
Мотив такого вчинку чоловіка поки теж невідомий.
Нагадаємо, що Донецькій області вітчим вбив 3-річного сина своєї співмешканки, тіло склав у пакет і закопав. Про вбивство дитина знала її мати, але покривала свого співмешканця.
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