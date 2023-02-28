У Польщі 34-річний українець на швидкості врізався у дерево: є загиблий

У Польщі у вівторок, 28 лютого, автомобіль Audi A8, за кермом якого був 34-річний громадянин України, врізався у дерево.

Про це повідомляє польське видання olesnica24.com.

ДТП сталася в селі Радзина, що в Нижній Силезії. Відомо, що 34-річний українець не впорався з керуванням, через що автомобіль на швидкості злетів з дороги і врізався у дерево.

Через це постраждав пасажир транспортного засобу. Потерпілого намагалися врятувати медики, проте він помер. Відомо, що це - громадянин Польщі.

Наразі триває розслідування смертельної аварії.

Нагадаємо, у Польщі зіткнулися два пасажирські автобуси, якими їхали українці. Внаслідок ДТП є постраждалі, зокрема один неповнолітній.

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