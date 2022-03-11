У Польщі 49-річний чоловік познущався з 19-річної українки, яка втекла від війни

У Польщі 49-річний чоловік познущався з 19-річної українки, яка втекла від війни

Чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини, яку той взяв під свій дах, коли вона втекла з України під час війни.

У польському Вроцлаві 19-річна дівчина, яка втекла з України перед війною, стала жертвою чоловіка, котрий запропонував їй притулок. Коли вона прибула за вказаною адресою, її зґвалтували.

Про це пише видання Wiadomosci.

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Повідомляється, що 49-річний чоловік познайомився з 19-річною українкою у Мережі, запропонувавши свою допомогу через інтернет-портал. Після цього забрав її до себе в квартиру, де, як підозрюють, зґвалтував.

Днями його після посилених і напружених дій затримала поліція. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Поліція через прокуратуру подасть заяву про тимчасове затримання чоловіка.

"Особливого осуду заслуговує той факт, що жінка опинилася у складній життєвій ситуації, втекла з охопленої війною України, не володіла польською мовою, не знала міста, ніколи не була в Польщі. Вона довіряла чоловікові, який пообіцяв їй допомогти. Все це виявилося підступною маніпуляцією з боку 49-річного чоловіка", - прокоментував речник Головного управління провінційної поліції у Вроцлаві.

Правоохоронці запевнили, що реагують на такі ситуації з повною рішучістю та гостротою.

"Немає і не буде індульгенції злочинцям, які користуються людським нещастям", - наголоси в поліції Польщі.

Нагадаємо, як Польща прийматиме українців, які виїхали з країни через війну: що варто знати.

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