У Польщі 5-місячна дитина посиніла і загадково померла

Причини смерті дитини не можуть встановити.

У Польщі 5-місячна дитина раптово посиніла та померла. Медики не розуміють, чому так сталось, а поліція затримала батьків дитини.

Про це пише польське видання RMF FM.

Звинувачення у створенні небезпеки для життя отримали батьки п'ятимісячного хлопчика, який помер у суботу в Каліші, Великопольське воєводство. Дитина раптово посиніла, на місце події викликали медиків, проте ті лише зафіксували смерть. Мати та батько були п'яними.

Під час допиту батьки визнали свою провину. 43-річного та 40-річного взяли під нагляд поліції. Коли сталася трагедія, у матері виявили понад два проміле алкоголю в крові, у батька - понад півтора проміле.

Звинувачення стосуються того, що вони, будучи особами, зобов'язаними піклуватися про неповнолітнього, наразили дитину на небезпеку.

У понеділок був проведений розтин дитини. Не виявлено жодних тілесних ушкоджень, які б підтверджували причетність третіх осіб. Розслідування триває.

Призначено додаткові експертизи, які допоможуть відповісти на питання про причини смерті дитини.

Нагадаємо, у Польщі багатодітного чоловіка звинуватили в інцесті з доньками та вбивстві трьох немовлят. Його та 20-річну доньку уже затримала поліція.

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