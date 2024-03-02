У Польщі 55-річний чоловік змінив стать, переховуючись від поліції: як закінчились його пригоди

Чоловік був здивований, коли його затримали.

У Польщі затримали 55-річного чоловіка, який переховувався від поліції та двічі змінював своє ім'я та навіть стать, щоб його не затримали.

Про це пише польське видання onet.pl.

Поліцейські Вроцлавського відділу поліції затримали в Гдині мешканця Вроцлава, який перебував у розшуку. 55-річний чоловік переховувався від поліції з жовтня 2023 року. Чоловік був засуджений до позбавлення волі за різні шахрайства.

Засуджений, намагаючись переховуватися від правоохоронних органів, двічі змінював своє ім'я та прізвище. 55-річний чоловік також змінив стать.

24 лютого співробітники поліції Вроцлава за підтримки служб з Гдині розшукали 55-річного чоловіка і заарештували його в одній з квартир. Чоловік був абсолютно здивований діями правоохоронців.

"Він видавав себе за постачальника послуг або бізнесмена і пропонував послуги, які не мав наміру виконувати", - повідомили в поліції Вроцлава.

Чоловік перебуває в одному з ізоляторів тимчасового тримання. Проти 55-річного чоловіка ведуться інші провадження. Йому можуть висунути нові звинувачення.

Нагадаємо, у польському місті Щецин на північному заході країни невідомий чоловік на автівці збив пішоходів, які перетинали проїжджу частину у встановленому місці. Водій втік з місця ДТП, протаранивши ще чотири автомобілі.

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