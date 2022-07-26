У Польщі 8% населення - це українці: у яких містах найбільше громадян України

Більшість громадян України проживає у Жешуві, аж 37% від кількості жителів міста.

Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

Поляки проаналізували кількість громадян України, які мешкають у Польщі за допомогою аналізу інформації зі смартфонів і даних реєстру PESEL на замовлення організації Союз польських метрополій.

Станом на травень 2022 року в Польщі проживало 3,37 млн українців. Найбільше громадян України є у Жешуві - 37% від загальної кількості жителів міста. Проте польські аналітики наголошують, що Жешув може бути лише транзитним містом, звідки громадяни України їдуть в Європу чи інші польські регіони.

Видання portalsamorzadowy.pl зазначає, що від 24 лютого до 12 липня найбільше номерів PESEL видали громадянам України у Варшаві — 120 тисяч, Вроцлаві - 45 тисяч номерів, у Кракові - 32 тисяч, Познані — 31 тисяча.

Польський економічний інститут також опрацював дані про номери PESEL, видані українцям у повітах. З'ясувалося, що найбільше українців проживає у Груєцькому повіті — приблизно 86 осіб на тисячу місцевих жителів, у Бжезінському повіті — 78, у Новодворському — 77.

"Поза функціональними зонами великих міст, висока щільність громадян України є на прикордонні, а також на Балтійському узбережжі та західному кордоні", – йдеться в аналізі Економічного інституту.

Нагадаємо, Польща оголосила бойкот усьому російському та білоруському.

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