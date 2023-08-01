У Польщі 8-річний хлопчик отримав алкогольну та нікотинову залежність: випивав 4 пляшки пива і курив

Дитину лікують від алкогольної та нікотинової залежності у спеціалізованому закладі.

У Польщі 8-річний хлопчик отримав алкогольну та нікотинову залежність. Він міг кілька разів на тиждень випити 3-4 пляшки пива та скурити понад десяток цигарок.

Про це пише onet.pl.

У Польщі в липні запрацював Центр психологічної підтримки дітей та підлітків у Пілі. Там лікуються пацієнти віком до 18 років, які мають залежність від психоактивних речовин. Підопічні центру проживають у ньому протягом усього курсу лікування.

Психолог закладу Гжегож Зенба розповів, що наймолодшому їхньому пацієнту лише 8 років. Він випивав 3-4 банки пива кілька разів на тиждень і викурював з десяток сигарет. Тепер дитину лікують від алкогольної та нікотинової залежності.

У Польщі стверджують, що проблема залежних дітей зростає, про що свідчить кількість направлень на терапію. Центр психологічної підтримки дітей та підлітків у Пілі приймає пацієнтів на добровільну терапію. Вона триває від трьох до дванадцяти місяців. Діти живуть у центрі 24 години на добу.

Нагадаємо, у Польщі під час підйому в гори батько залишив 10-річну доньку та наказав їй самостійно спуститись, знайти транспорт і добратись додому.

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