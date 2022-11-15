У Польщі анонсували створення до 4 тисяч робочих місць у новій галузі: що відомо

У Польщі мають намір збудувати шість атомних електростанцій, що дозволить працевлаштувати тисячі осіб.

Про це інформує businessinsider.com.pl.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд ухвалив важливе рішення, яке стабілізує енергетичну систему. Крім того, розвиток галузі дозволить створити тисячі робочих місць.

"Це фінансове зобов’язання держави на наступні десятиліття. Це важливе рішення, яке стабілізує енергетичну систему. Це буде джерело дешевої та безпечної енергії. Буде нова галузь, яка створить тисячі робочих місць", - з аявив Моравецький.

Зазначається, що на кожній станції зможе працювати майже 4 тисячі людей.

Очікується, що першу станцію почнуть будувати вже 2026 року, а запрацює перший реактор 2033 року. Подальші реактори будуть послідовно вводитися в експлуатацію.

"Кожен ядерний блок — до 4000 робочих місць. У нас є багато фахівців у Польщі, і зараз ми готуємо нових", - сказала міністерка навколишнього середовища Польщі.

Вона підкреслила, що польські працівники вже готуються до сертифікації в американських установах.

Нагадаємо, у Польщі запустили державний портал із вакансіями роботи для українців. Завдяки сайту біженці можуть знайти роботу за фахом. Але, щоб скористатися ним, потрібно отримати номер PESEL.

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