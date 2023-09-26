У Польщі археологи знайшли предмети, яким 130 тисяч років: вони належали не Homo sapiens (фото)

У Польщі в районі міста Рацибуж археологи виявили знаряддя праці, виготовлені неандертальцями щонайменше 130 000 років тому.

Про це пише польське видання РАР.

Розкопки у районі Рацибужа тривали майже два роки. Їх проводила міжнародна команда археологів, геологів і фізиків з Вроцлавського університету, Університету Фрідріха-Александра в Ерланген-Нюрнберзі, Сілезького університету в Катовіце і Чеської академії наук у Празі, а також у співпраці з Музеєм Рацибежу.

"Ми мали намір розкрити ділянку схилу старого піщаного кар'єру, щоб зібрати інформацію про геологічну структуру та взяти необхідні зразки для визначення віку відкладів радіометричними методами. Абсолютно несподівано ми натрапили на кам'яні артефакти, в тому числі знаряддя праці", - розповів професор Анджей Вишневський, доктор філософії, завідувач кафедри археології кам'яного віку Вроцлавського університету.

За даними археологів, знахідки свідчать про те, що неандертальці неодноразово відвідували цей регіон, залишаючи кам'яні вироби на дні тодішньої річкової долини.

Кам'яні артефакти, виявлені на глибині 10 м нижче рівня землі, знаходилися у відкладеннях, зроблених під час холодного періоду близько 130 000 років тому.

Як описує археолог, нещодавні знахідки показують, що дуже важливу роль відігравали інструменти з двосторонніми поверхнями, що мають асиметричну форму, яка чимось нагадує сучасні ножі з широким лезом. Краї цих зразків мають форму з єдиним відбитком, що йде паралельно краю. Аналогічні знаряддя відомі лише з кількох археологічних пам'яток цього періоду на північ від Карпат та Альп. Не виключено, що їх виготовлення було пов'язане з виконанням специфічної діяльності, наприклад, розчленуванням впольованої тварини.

Давні артефакти. Фото: проф. Анджей Вишневський/PAP

Нагадаємо, у Польщі археологи під час розкопок давніх поховань виявили ще одну могилу "вампіра". Домовина належала дитині віком 5-7 років, на нозі якої був замок.

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