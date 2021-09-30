У Польщі автівка з українцями влетіла в електричний стовп: троє людей загинули (фото)

У Польщі автівка з українцями влетіла в електричний стовп: троє людей загинули (фото)

Жертвами аварії стали три людини, всі вони - громадяни України.

У Польщі поблизу населеного пункту Жгув, що в Лодзькому воєводстві, сталася смертельна ДТП за участі українців - троє загинули, ще одна громадянка перебуває в лікарні.

Про це повідомляють видання Dziennik Lodzki і RMF24.

Відомо, що в автомобілі на польській реєстрації їхали четверо громадян України, які проживали у Вроцлаві. Зазначається, що автівка на високій швидкості влетіла у електричний стовп.

У результаті троє українців загинули - двоє чоловіків віком 23 і 25 років і 23-річна дівчина. Ще одна 25-річна пасажирка - в лікарні.

У ДТП також потрапили два інші авто, але постраждалих серед їхніх пасажирів немає. Справу під контроль взяла прокуратура Лодзя.

Нагадаємо, раніше в населеному пункті Нємглови Лодзького воєводства у центрі Польщі, у результаті ДТП загинуло четверо осіб, зокрема двоє громадян України – чоловіки віком 37 та 39 років.

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