У Польщі автобус з понад 30 дітьми злетів у кювет: є постраждалі (фото)

Зараз тривають слідчі дії та встановлюються причини аварії.
Поблизу міста Бидгощ на півночі Польщі злетів у кювет автобус, який перевозив 31 дитину дошкільного віку і вихователів. Унаслідок ДТП постраждали четверо дорослих.
Про це в понеділок, 20 вересня, повідомляє RMF24.
Зазначається, що автобус спочатку з'їхав з дороги на узбіччя, а потім злетів у кювет.
Серед осіб, які постраждали внаслідок аварії, четверо дорослих-вихователів. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, їхній стан оцінюється як задовільний. Одного із травмованих доставили в лікарню вертольотом з підозрою на перелом стегнової кістки.
Ніхто з дітей не отримав небезпечних для життя травм, але всіх їх із профілактичному метою госпіталізували в лікарню, де їх оглянуть лікарі.
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