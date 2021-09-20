У Польщі автобус з понад 30 дітьми злетів у кювет: є постраждалі (фото)

У Польщі автобус з понад 30 дітьми злетів у кювет: є постраждалі (фото)

Зараз тривають слідчі дії та встановлюються причини аварії.

Поблизу міста Бидгощ на півночі Польщі злетів у кювет автобус, який перевозив 31 дитину дошкільного віку і вихователів. Унаслідок ДТП постраждали четверо дорослих.

Про це в понеділок, 20 вересня, повідомляє RMF24.

Зазначається, що автобус спочатку з'їхав з дороги на узбіччя, а потім злетів у кювет.

Серед осіб, які постраждали внаслідок аварії, четверо дорослих-вихователів. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, їхній стан оцінюється як задовільний. Одного із травмованих доставили в лікарню вертольотом з підозрою на перелом стегнової кістки.

Ніхто з дітей не отримав небезпечних для життя травм, але всіх їх із профілактичному метою госпіталізували в лікарню, де їх оглянуть лікарі.

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