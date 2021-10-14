У Польщі автобус влетів у вантажівку: до лікарні потрапили четверо українців

За інформацією поліцейських, які працювали на місці аварії, небезпеки для їхнього життя немає.
На південному заході Польщі потрапив у ДТП мікроавтобус, у якому перебувало восьмеро українців. Він в’їхав у вантажівку з причепом, яка рухалася попереду.
Про це повідомила речниця міськвідділу поліції в місті Ополє Агнєшка Нерихла, пише "Укрінформ".
За її словами, ДТП сталася сьогодні о 7:15 (за київським часом) на автомагістралі А4 у населеному пункті Магнушовіце Опольського воєводства.
“Після ДТП чотирьох пасажирів мікроавтобуса відвезли до лікарень для проведення розширеної діагностики. За інформацією поліцейських, які працювали на місці аварії, небезпеки для їхнього життя немає”, - сказала Нерихла, додавши, що зарано говорити про причини аварії.
Наразі поліція з’ясовує усі обставини ДТП. Через аварію одна смуга руху на автомагістралі A4 упродовж кількох годин була перекрита.
Нагадаємо:
- У Польщі у місті Шамотули, 24-річний українець, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. В результаті одна людина загинула, ще одна отримала важкі травми.
- А у місті Катовіце у Польщі, у ДТП загинуло двоє молодих жителів Тернопільської області - 20-річний Ростислав та 22-річний Віталій. Їхній автомобіль на швидкості злетів з дороги та врізався у дерево.