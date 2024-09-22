У Польщі автобус з юними футболістами потрапив у ДТП: є загиблі та поранені

В селі Лехув, що у Свєнтокшиському воєводстві Польщі, на національній дорозі 74 сталося ДТП з автобусом, в якому перебували молоді футболісти з Озарова віком від 16 до 18 років та їхній тренер.

Про це повідомляє RMF FM.

65-річний водій мікроавтобуса з невідомих причин виїхав зі своєї смуги, врізався в дерево, після чого автобус перекинувся. Він загинув на місці. 18 осіб отримали травми. 14 з них були доставлені до лікарень у Кельце, Опатові та Сташуві. Чотирьом людям госпіталізація не була потрібна.

ДТП / Na Drodze Świętokrzyskie

ДТП / Na Drodze Świętokrzyskie

На місце події прибули три вертольоти Повітряно-рятувальної служби. Свідки аварії, три хлопці віком 17-18 років, зазначили, що, ймовірно, водій втратив свідомість. Вони вважають, що якби не тренер, який встиг повернути кермо, наслідки могли б бути ще страшнішими.

Нагадаємо, 22 вересня, тимчасово не працює КПП "Устилуг – Зосин", що на кордоні із Польщею.

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