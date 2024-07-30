У Польщі батьки пожертвували собою, щоб врятувати 4-річну дівчинку: дорослі безслідно зникли

У Польщі під час відпочинку на озері зникли чоловік та жінка, які намагались врятувати свою 4-річну доньку, яка під час катання на човні випала за борт.

Про це пише польське видання RMF FM.

Подружжя плавало на невеликому моторному човні, яким можна керувати без прав, біля населеного пункту Миколайки. З нез'ясованих причин 4-річна дівчинка випала за борт на перешийку Пшечек.

За донькою пішов її батько, а потім мати. На жаль, вони обидва зникли під поверхнею води і зараз їх шукають.

Першими на допомогу 4-річній дитині прийшли моряки. Вони помітили дрейф у воді. Тільки коли вони підпливли, то побачили, що в ньому знаходиться 4-річна дитина.

Як повідомив прессекретар Вармінсько-Мазурської поліції Томаш Марковський, дівчинка не постраждала.

За його словами, вона була при свідомості і була доставлена в лікарню для спостереження. Батьків дівчинки і досі шукають.

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