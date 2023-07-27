У Польщі батько покинув в горах 10-річну доньку, щоб вона "стала самостійною": як усе закінчилось

У Польщі під час підйому в гори батько залишив 10-річну доньку та наказав їй самостійно спуститись, знайти транспорт і добратись додому. Коли його викрила поліція, чоловік заявив, що він це зробив, "щоб його дитина була самостійною".

Про це пише onet.pl.

Дівчинку, яка спускалася стежкою у горах, помітив гід однієї з туристичних груп. Вона не змогла відповісти на питання, як її звати і де вона живе. Вона також не знала, де саме перебуває її батько і не мала можливості зв'язатися з ним. На місце події викликали поліцію, якій вдалося отримати від 10-річної дівчинки деяку інформацію.

"У вівторок сім'я вирушила на Полонину Ветлінську в Бещадах. На вершині 10-річна дівчинка відчула себе занадто втомленою, щоб продовжувати йти червоною стежкою. Вона хотіла повернутися до хостелу. Тоді батько доручив їй спуститися з вершини самостійно, а потім знайти транспорт до Ветліни. Він пішов далі сам", - повідомила прес-секретарка поліції Леська Катажина Фехнер.

Поліція з'ясувала, що вона з Варшави і приїхала в гори напередодні з батьком і молодшими братами. 10-річну дитину відвезли до Ветліни, батька і братів спустили з гір, а матері повідомили про все, що сталося. Чоловік навіть обурювався, що гід повідомив про це служби.

Виявляється, батько 10-річної дівчинки не бачить у своїй поведінці нічого поганого і вважає, що його донька повинна бути самостійною.

"Він пояснив, що його донька дуже самостійна. У Варшаві, де вони живуть, вона сама повертається зі школи", - додала Фехнер.

Справою батька і ситуацією в сім'ї тепер займатиметься сімейний суд Польщі.

Нагадаємо, у Польщі коханець матері посеред вулиці кинув 8-річну дівчинку з України. Він забрав у дитини телефон і зник.

Читайте також: