У Польщі батько займався інцестом зі своїми доньками, а спільних дітей вбивав: моторошні подробиці

Жителі села, де відбувалась трагедія, зізнаються, що вони підозрювали недобре, проте боялись чоловіка.
У Польщі багатодітного чоловіка звинуватили в інцесті з доньками та вбивстві трьох немовлят. Його та 20-річну доньку уже затримала поліція.
Про це пише польське видання rmf24.pl.
Батька та доньку затримала поліція
Прокуратура подала клопотання про тимчасовий арешт 54-річного Пьотра Г. і його 20-річної дочки Пауліни, повідомив прокурор Маріуш Душинський з Регіональної прокуратури в Гданську.
54-річного чоловіка звинувачують за трьома пунктами у вбивстві та інцесті, а жінку - за двома пунктами звинувачення у вбивстві та інцесті.
У п'ятницю і суботу в підвалі будинку в Черниках на Кашубії, де мешкали 54-річний Пьотр Г. і його дочка Пауліна, були відкопані останки трьох новонароджених немовлят.
Душинський повідомив, що прокуратура подала клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту на три місяці.
"Ми чекаємо, коли суд призначить дату слухань", - додав Душинський.
Як правоохоронці дізнались про злочини
Поліція прибула до будинку в Черниках у гміні Стара Кішева в Кашубії в п'ятницю вдень після того, як отримала інформацію про те, що 20-річна Пауліна була вагітна, а дитина зникла. Жінка після смерті матері жила в цьому будинку з батьком і братом.
Поліцейські з собаками і 3D-сканерами увійшли в будинок. Почався детальний обшук будинку і розкопки в підвалі, де в п'ятницю вдень були виявлені останки першої новонародженої дитини. Того ж дня було виявлено ще один труп, а в суботу вранці співробітники поліції відкопали третій труп. Всі останки були поховані в поліетиленових пакетах.
У зв'язку зі смертю немовлят поліція заарештувала 54-річного Петра Г. і його доньку Поліну. Підозрюється, що знайдені останки належать дітям цього чоловіка і його дочок.
Чоловік мав інтим з двома своїми доньками
Затриманому 54-річному чоловікові в суботу було висунуто п'ять звинувачень: три звинувачення у вбивстві новонароджених дітей і два звинувачення в інцесті (в тому числі одне - в примусі до статевого акту).
Звинувачення в інцесті стосуються двох дочок, з якими чоловік нібито мав статеві стосунки. Раніше його дочці Поліні висунули три звинувачення: два в дітовбивстві і одне в інцесті.
Пауліна працювала в кондитерській у Старій Кишеві. Там її колеги підозрювали, що вона може бути вагітною, хоча 20-річна дівчина носила одяг, що маскував її стан, і в прямих розмовах заперечувала колегам по роботі.
Сусіди родини кажуть, що всі мовчали про ситуацію
Сусід Пьотра Г. розповіла в суботу кореспонденту PAP, що односельці підозрювали, що в будинку в Черниках може відбуватися щось погане.
"Він ніколи не працював. Він сміявся наді мною, що "його руки не виграли в лотерею". Він жив за рахунок своїх дітей і соціальної допомоги", - розповів чоловік, додавши, що після смерті дружини у 2008 році Пьотр залишився з 12 дітьми.
Інший місцевий мешканець розповів , що в селі існувала своєрідна змова мовчання з цього приводу.
"Де були соціальні служби? Невже вони не бачили, що дівчина вагітна?" - каже інша сусідка підозрюваних і визнає, що дехто з односельців, можливо, боявся чоловіка, бо він міг бути непередбачуваним.
"Ніхто не хотів мати з ним нічого спільного", - пояснив один з мешканців.
Нагадаємо, раніше поліція виявила тіла трьох немовлят у підвалі будинку в одному із сіл на півночі Польщі.
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