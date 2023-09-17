У Польщі батько займався інцестом зі своїми доньками, а спільних дітей вбивав: моторошні подробиці

Жителі села, де відбувалась трагедія, зізнаються, що вони підозрювали недобре, проте боялись чоловіка.

У Польщі багатодітного чоловіка звинуватили в інцесті з доньками та вбивстві трьох немовлят. Його та 20-річну доньку уже затримала поліція.

Про це пише польське видання rmf24.pl.

Батька та доньку затримала поліція

Прокуратура подала клопотання про тимчасовий арешт 54-річного Пьотра Г. і його 20-річної дочки Пауліни, повідомив прокурор Маріуш Душинський з Регіональної прокуратури в Гданську.

54-річного чоловіка звинувачують за трьома пунктами у вбивстві та інцесті, а жінку - за двома пунктами звинувачення у вбивстві та інцесті.

У п'ятницю і суботу в підвалі будинку в Черниках на Кашубії, де мешкали 54-річний Пьотр Г. і його дочка Пауліна, були відкопані останки трьох новонароджених немовлят.

Душинський повідомив, що прокуратура подала клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту на три місяці.

"Ми чекаємо, коли суд призначить дату слухань", - додав Душинський.

Як правоохоронці дізнались про злочини

Поліція прибула до будинку в Черниках у гміні Стара Кішева в Кашубії в п'ятницю вдень після того, як отримала інформацію про те, що 20-річна Пауліна була вагітна, а дитина зникла. Жінка після смерті матері жила в цьому будинку з батьком і братом.

Поліцейські з собаками і 3D-сканерами увійшли в будинок. Почався детальний обшук будинку і розкопки в підвалі, де в п'ятницю вдень були виявлені останки першої новонародженої дитини. Того ж дня було виявлено ще один труп, а в суботу вранці співробітники поліції відкопали третій труп. Всі останки були поховані в поліетиленових пакетах.

У зв'язку зі смертю немовлят поліція заарештувала 54-річного Петра Г. і його доньку Поліну. Підозрюється, що знайдені останки належать дітям цього чоловіка і його дочок.

Чоловік мав інтим з двома своїми доньками

Затриманому 54-річному чоловікові в суботу було висунуто п'ять звинувачень: три звинувачення у вбивстві новонароджених дітей і два звинувачення в інцесті (в тому числі одне - в примусі до статевого акту).

Звинувачення в інцесті стосуються двох дочок, з якими чоловік нібито мав статеві стосунки. Раніше його дочці Поліні висунули три звинувачення: два в дітовбивстві і одне в інцесті.

Пауліна працювала в кондитерській у Старій Кишеві. Там її колеги підозрювали, що вона може бути вагітною, хоча 20-річна дівчина носила одяг, що маскував її стан, і в прямих розмовах заперечувала колегам по роботі.

Сусіди родини кажуть, що всі мовчали про ситуацію

Сусід Пьотра Г. розповіла в суботу кореспонденту PAP, що односельці підозрювали, що в будинку в Черниках може відбуватися щось погане.

"Він ніколи не працював. Він сміявся наді мною, що "його руки не виграли в лотерею". Він жив за рахунок своїх дітей і соціальної допомоги", - розповів чоловік, додавши, що після смерті дружини у 2008 році Пьотр залишився з 12 дітьми.

Інший місцевий мешканець розповів , що в селі існувала своєрідна змова мовчання з цього приводу.

"Де були соціальні служби? Невже вони не бачили, що дівчина вагітна?" - каже інша сусідка підозрюваних і визнає, що дехто з односельців, можливо, боявся чоловіка, бо він міг бути непередбачуваним.

"Ніхто не хотів мати з ним нічого спільного", - пояснив один з мешканців.

Нагадаємо, раніше поліція виявила тіла трьох немовлят у підвалі будинку в одному із сіл на півночі Польщі.

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