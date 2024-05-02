Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Польщі білоруску сплутали з українкою та побили через російську мову

У Польщі білоруску сплутали з українкою та побили через російську мову

У Польщі побили білоруску через російську мову / Фото: inpoland

Білорусці рекомендували "валити до України".

У Варшаві побили громадянку Білорусі через те, що вона розмовляла російською мовою. Дівчину ймовірно сплутали з українкою, оскільки агресивна пара вигукувала, щоб вона "поверталась до України". 

Про це пише польське видання wprost.pl

Інцидент стався у Варшаві 30 квітня біля станції метро "Księcia Janusza". 22-річна дівчина з Білорусі йшла зі своєю подругою та спілкувалась з нею російською мовою. Раптом до них підійшла доросла пара. Жінка, використовуючи нецензурну лексику, нібито вимагала, щоб дівчата повернулися до України. 

Далі - полька наблизилась до 22-річної дівчини, сказала їй "валити до України", а потім плюнула їй в обличчя і спробувала піти геть. Білоруска у відповідь вдарила її ногою по сідницях. Полька розвернулася, схопила білоруску за волосся, а чоловік, який її супроводжував, кілька разів вдарив дівчину. 

Спочатку ніхто з перехожих не намагався втрутитися, але через деякий час кілька людей дістали свої телефони і почали знімати весь інцидент. Згодом один із чоловіків пригрозив викликати поліцію. Після цього пара пішла геть. 

Білоруска таки викликала поліцію. Вона заявила, що живе у Польщі вже 6 років і вперше з таким стикнулась. 

Нагадаємо, Польща не подовжуватиме дозвіл на проживання українським чоловікам за однієї умови

Читайте також: 

Польща не відправлятиме додому українських біженців

Польща не відправлятиме додому українських біженців

Повʼязані теми:

Наступна публікація