У Польщі біля кордону з Білоруссю військові знайшли тіла двох людей

Загиблих там може бути більше, тож прикордонники продовжують пошуки.

У Підляському воєводстві Польщі неподалік від кордону з Білоруссю військові виявили останки двох людей, які можуть належати нелегальним мігрантам.

Про це повідомляє RMF24.

Там уточнили, що в районі Біловежі військові виявили тіло давно померлої людини. Останки помітили в болотистій, важкодоступній місцевості, що кілька кілометрів тягнеться до лінії кордону з Білоруссю.

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Згодом польські прикордонники приблизно у тому ж місці знайшли тіло ще однієї людини – чоловіка.

Правоохоронці припускають, що там могли загинути більше людей, тому продовжують пошуки на цій місцевості.

Польські поліція і прокуратура наразі ще не підтвердили, чи є загиблі нелегальними мігрантами, які прибули з території Білорусі.

Нагадаємо, білоруська влада 2021 року штучно спровокувала міграційну кризу на кордонах Польщі і Литви. Самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко запропонував територію своєї держави для транзиту до кордонів Євросоюзу мігрантам з Близького Сходу та країн Африки.

Зауважимо, що в середині грудня 2022 року Білорусь заявила про виявлення тіла мігранта біля кордону з Польщею. У Варшаві спростували провокацію сусідньої країни і попередили про нову небезпеку.

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