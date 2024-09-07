У Польщі біля кордону з Білоруссю знайдено невідомий об'єкт: його аналізують спецслужби

У польському селі Стара Камьонка, неподалік кордону з Білоруссю виявили невідомий об'єкт із кириличним надписом. Його вже передали на вивчення спецслужбам.

Про це пише PAP.

За попередніми даними, це може бути білоруська метеорологічна куля. Однак остаточно, що саме це був за предмет, має визначити детальний аналіз фахівців.

Речник пресслужби поліції Підляського воєводства Польщі Конрад Карвацький повідомив, що 7 вересня близько 8 години ранку в полі поблизу села Стара Камьонка було виявлено непізнаний об'єкт. Його передали польським спецслужбам для подальшого розслідування.

Яцек Добжинський, речник координатора польських спецслужб, наголосив, що виявлений об'єкт з написами кирилицею, швидше за все, є метеорологічною кулею.

"На місце події прибула поліція, а також був залучений собака-сапер. Ми перевірили, що це за предмет. Усе вказує на те, що це метеорологічна куля", – зазначив він.

Добжинський нагадав, що нещодавно в цьому самому районі виявляли ще одну метеорологічну кулю. Польський речник зауважив, що, ймовірно, в цьому районі є їхня зона польоту.

Нагадаємо, 26 серпня російський безпілотник Shahed, імовірно, увійшов у повітряний простір Польщі. Польські ЗМІ зазначали, що безпілотник перебував у небі країни приблизно 33 хвилини, після чого зник з радарів. Обстеження території потенційного падіння Shahed тривало 10 днів. Зрештою уламків російського безпілотника не виявили, тому всі пошуки припинили.

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