У Польщі біженцям з України нададуть безкоштовні квартири

У Польщі нададуть безкоштовні квартири біженцям з України. На це європейські фонди вже виділили кілька мільйонів злотих.

У польському місті Замостя, що в Люблінському воєводстві, створять центр тимчасового перебування для біженців з України, який планують відкрити наприкінці наступного року. Проживання тут для біженців з України буде безкоштовним.

Про це повідомляє портал "Наша Польща".

Зазначається, що на реалізацію проєкту Замостя отримало кошти з фондів ЄС. Близько 5 мільйонів злотих виділили у рамках ініціативи Lubelskie pomaga Ukrainie ("Любельщина допомагає Україні").

Для облаштування 10 тимчасових квартир для українців виділили приміщення, в якому раніше був воєводський осередок медицини праці. Будівлю капітально відремонтують і створять спеціалізований центр, в якому українські біженці зможуть перебувати до моменту завершення воєнних дійв на території України.

У 10 квартирах проживатимуть до 40 людей — переважно жінки з дітьми. В осередку також буде доступною, серед іншого, дитяча ігрова кімната, пральня з сушаркою, загальна кімната, кабінети фахових психолога, юриста та перекладача.

Нагадаємо, Україна приєднається до вільної зони роумінгу Євросоюзу. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн під час щорічного звернення "Про становище Союзу" в Європарламенті.

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