У Польщі бракує українських чоловіків: у яких сферах заробітчанам буде найлегше влаштуватися 2023 року

У Польщі багато галузей економіки потерпають від браку кадрів, а особливо після повернення багатьох чоловіків з України на Батьківщину.

Про це повідомляє міграційна платформа EWL, яка займається працевлаштуванням іноземців у Польщі.

За прогнозами, 2023 року попит на іноземних заробітчан збережеться, а громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні для польських роботодавців.

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Очікується, що наступного року після уповільнення польської економіки тамтешні роботодавці особливо чекатимуть на українців. Передбачається, що стане більше вакансій у популярній серед біженців з України галузі виробництва товарів масового споживання (продуктів харчування, засобів гігієни тощо) та сфері логістики.

Тим українцям, які зараз у Польщі шукають роботу чи планують приїхати туди у січні, запропонують вакансії на логістичних складах і в електронній комерції. Переважно, це робота, пов’язана із комплектацією та пакуванням замовлень. Саме у цих галузях можливе збільшення кількості вакансій від нового року.

Наразі ж 38% транспортних та логістичних компаній скаржаться на дефіцит кваліфікованих працівників, який посилився з від’їздом українських чоловіків, які через повномасштабну війну повернулися на Батьківщину. Лише частину з них замінили біженці з України і це не вирішило всіх проблем таких підприємств.

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Також брак чоловічої сили зараз відчувають підприємства переробної галузі, деревообробної та металургійної промисловостей.

Водночас, оскільки підприємці 2022 року зіткнулися із значним зростанням витрат на виробництво, спричинених інфляцією, підвищенням цін і подорожчанням енергоносіїв, а також ростом мінімальної заробітної плати, у новому році прогнозується зменшення числа вакансій для нових працівників.

Як повідомлялося, українських біженців у Польщі стало менше. Улітку громадян України, які через повномасштабну війну були змушені покинути свої домівки, було у Польщі 1,4 мільйона, зараз - 950 тисяч.

Раніше експертка розповіла, скільки українським біженцям платять у Європі.

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