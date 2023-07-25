У Польщі бус з українцями на кордоні врізався у вантажівку: подробиці та фото

У Польщі в Медиці мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, яка була припаркована: 8 пасажирів отримали травми різної складності.

Про це пише PAP.

Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася на національній дорозі між Перемишлем та прикордонним переходом у Медиці. Автобус в'їхав у задню частину вантажівки. Постраждали пасажири. Вісім осіб отримали поранення і були доставлені до лікарні.

ДТП у українцями у Польщі. Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

За попередніми висновками правоохоронців, водій автобуса намагався об'їхати автомобілі, що стояли на узбіччі, і в якийсь момент не впорався з керуванням, врізавшись у напівпричіп вантажівки, яка очікувала на прикордонному переході в Медиці.

Сила удару була величезною, передня частина автобуса була повністю зім'ята. 34-річному водієві дуже пощастило, він не отримав серйозних травм. Він був тверезий.

В автобусі, який їхав з Вроцлава, перебувало загалом 10 осіб. Це були громадяни України віком від 17 до 61 року. Постраждалих в результаті зіткнення 8 осіб, серед яких 7 жінок і підлітків, доставили до лікарень у Перемишлі, Ярославі та Переворську. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Польщі затримали 5 людей, серед яких відома бізнесменка. Вони нажилися на 39 млн злотих на біженцях з України.

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