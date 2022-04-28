У Польщі бус з українцями злетів із траси і впав до озера: є жертва (фото)

У Польщі в місті Освенцим сталася смертельна ДТП з українцями.
Мікроавтобус, у салоні якого їхали українці, потрапив в аварію у Малопольському воєводстві вночі 27 квітня.
Про це йдеться на сайті місцевої поліції.
У салоні мікроавтобуса Opel Vivaro перебувало троє громадян України. Попередньо, авто в умовах туману вилетіло з дороги та впало в озеро Крукі.
22-річну пасажирку мікроавтобуса рятувальники витягли з води непритомною й госпіталізували до лікарні, однак всі спроби реанімувати не мали успіху. На жаль, дівчина померла. 41-річний водій та 19-річний пасажир змогли вибратися з транспортного засобу та озера самостійно.
Їх затримали і доправили до відділку. Виявилося, що водій був у стані алкогольного сп'яніння. Аналіз крові водія показав 1,4 проміле алкоголю. Натомість 19-річний пасажир мав 0,56 проміле.
Справою займається прокуратура. Наразі відомо, що учасники ДТП проживали в Польщі протягом тривалого часу і не є біженцями.
Нагадаємо, в Україні під час війни трапляються численні ДТП із загиблими: в поліції показали моторошні фото.
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