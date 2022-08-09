У Польщі через напад Росії на Україну демонтували пам'ятник Червоній армії: фото, відео

У польському місті Мальборк через напад Росії на Україну демонтували пам'ятник Червоній армії.

Влада Польщі повідомила, що це завершення декомунізації Мальборка, яка почалась ще 1989 року.

Про це пише naszemiasto.pl.

Рішення про демонтаж меморіалу Червоній армії у Польщі ухвалили ще у лютому після нападу Росії на Україну. Проте цей пам'ятник був внесений до воєводського реєстру, а тому міг бути ліквідований лише за рішенням влади воєводства.

Фото: naszemiasto.pl.

9 серпня польський Інститут національної пам'яті та місцева влада вирішила таки демонтувати меморіал.

"Можна говорити про історичний момент, бо це кінець декомунізації Мальборка. У 1989 році цей процес був природній, але цей пам’ятник став свідченням того, що він так і не був завершений. У польському публічному просторі не повинно бути місця символам російського чим радянського імперіалізму", – сказав заступник міністра державних активів Польщі Кароль Рабенда.

Усі елементи пам’ятника розтрощили та демонтували. Залишилася лише земля. На цьому місті планують звести меморіал жертвам нацистського або радянського режимів.

Фото: naszemiasto.pl.

Нагадаємо, у Білорусі поностальгували за СРСР та пригрозили Польщі війною.

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