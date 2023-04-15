У Польщі через незвичайну витівку учня зачинили школу на три тижні: що сталося

У Польщі школу поблизу Вроцлава зачинили на три тижні через витівку 14-річного учня. Хлопець розлив у приміщенні навчального закладу масляну кислоту, яка дуже небезпечна для здоров'я.

Учнів тимчасово перевели на дистанційне навчання, повідомляє інформаційний портал InPoland.

Інцидент стався минулого тижня. На місце події одразу викликали рятувальників, вони зібрали розлиту рідину в герметичні контейнери. Тепер будівлю регулярно нейтралізують вапном. У школі також заплановано озонування та дезактивацію. На ці заходи заклад витратив вже 15 тисяч злотих.

"Учень розлив масляну кислоту, яка має сильно отруйну дію, що створило загрозу для всієї школи. Дітей, які там навчаються, евакуювали за допомогою поліцейських, пожежників і служби швидкої допомоги", - розповів представник Головного управління поліції Вроцава Войцех Яблонський.

У будівлі школи відчувається сморід, який в'ївся у стіни. Запах, ймовірно, вивітрюватиметься до травневих свят.

Нагадаємо, у Польщі громадяни України можуть отримувати мінімальну пенсію, утім, за певних умов. Понад 10 років тому Польща та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення.

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