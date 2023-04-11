Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Польщі через "подарунок для сестри" українцю загрожує 5 років в'язниці: що він накоїв 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
749
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Польщі через "подарунок для сестри" українцю загрожує 5 років в'язниці: що він накоїв 

Фото: Податкова палата в Жешуві

Чоловік заявив, що купив дорогу сумку на ринку.

На кордоні затримали 61-річного українця, який намагався ввезти до Польщі сумку зі шкіри крокодила. Оскільки у нього не було дозволу на ввезення предмета розкоші, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. 

Про це повідомляє Податкова палата в Жешуві. 

Польські митники у пропускному пункті Корчова виявили у багажі українця сумку зі шкіри американського крокодила. Чоловік заявив, що віз її, щоб подарувати сестрі. 

Фото: Податкова палата в Жешуві / ©
Фото: Податкова палата в Жешуві

Чоловік пояснив, що сумку, яку він придбав на базарі, мав намір подарувати своїй сестрі. Однак у нього не було дозволу, який необхідний для перевезення через кордон видів тварин, що перебувають під загрозою зникнення, а також виробів з них.

Тепер громадянину України загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі. 

Фото: Податкова палата в Жешуві / ©
Фото: Податкова палата в Жешуві

Нагадаємо, у Польщі в Мисловіце на трасі А4 зіткнулися два мікроавтобуси. Один з них перевозив українців.

Читайте також:

Польща змінила правила: новий перелік документів для ввезення тварин

Польща змінила правила: новий перелік документів для ввезення тварин

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
749
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація