У Польщі через "подарунок для сестри" українцю загрожує 5 років в'язниці: що він накоїв 

На кордоні затримали 61-річного українця, який намагався ввезти до Польщі сумку зі шкіри крокодила. Оскільки у нього не було дозволу на ввезення предмета розкоші, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Податкова палата в Жешуві.

Польські митники у пропускному пункті Корчова виявили у багажі українця сумку зі шкіри американського крокодила. Чоловік заявив, що віз її, щоб подарувати сестрі.

Фото: Податкова палата в Жешуві

Чоловік пояснив, що сумку, яку він придбав на базарі, мав намір подарувати своїй сестрі. Однак у нього не було дозволу, який необхідний для перевезення через кордон видів тварин, що перебувають під загрозою зникнення, а також виробів з них.

Тепер громадянину України загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі.

Фото: Податкова палата в Жешуві

Нагадаємо, у Польщі в Мисловіце на трасі А4 зіткнулися два мікроавтобуси. Один з них перевозив українців.

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