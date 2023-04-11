У Польщі через "подарунок для сестри" українцю загрожує 5 років в'язниці: що він накоїв 

Чоловік заявив, що купив дорогу сумку на ринку.
На кордоні затримали 61-річного українця, який намагався ввезти до Польщі сумку зі шкіри крокодила. Оскільки у нього не було дозволу на ввезення предмета розкоші, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Податкова палата в Жешуві.
Польські митники у пропускному пункті Корчова виявили у багажі українця сумку зі шкіри американського крокодила. Чоловік заявив, що віз її, щоб подарувати сестрі.
Чоловік пояснив, що сумку, яку він придбав на базарі, мав намір подарувати своїй сестрі. Однак у нього не було дозволу, який необхідний для перевезення через кордон видів тварин, що перебувають під загрозою зникнення, а також виробів з них.
Тепер громадянину України загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Польщі в Мисловіце на трасі А4 зіткнулися два мікроавтобуси. Один з них перевозив українців.
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