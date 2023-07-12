У Польщі через волосся затримали українку: їй загрожує великий штраф (фото)

У Польщі на кордоні затримали громадянку України, яка намагалась контрабандою ввести людське волосся, вартістю 95 тисяч злотих (майже 873 тисячі гривень). Вона приховала вантаж та не сплатила митних зборів.

Про це повідомляє Палата податкової адміністрації в Жешуві.

Співробітники митної та фіскальної служби перевірили мікроавтобус, що в'їжджав до Польщі з України. Службова собака Фріда під час цього виявила незвичну контрабанду - 8 кілограмів людського волосся.

Контрабандне волосся. Фото: Палата податкової адміністрації в Жешуві

"У місці, на яке вказала Фріда, правоохоронці виявили поліетиленові пакети з незвичним вмістом - натуральним людським волоссям. Пасма довжиною від 70 до 75 см, вагою 8,6 кг були заховані у схованці в даху автомобіля. Їх ринкова вартість оцінюється майже в 95 000 злотих", - повідомили польські податківці.

Контрабандне волосся. Фото: Палата податкової адміністрації в Жешуві

Водійка транспортного засобу, 42-річна громадянка України, не задекларувала товар, який перевозила. Вона також не сплатила необхідне ввізне мито у розмірі понад 21 000 злотих.

Подальше провадження у цій справі веде Підкарпатська митно-фіскальна служба в Перемишлі. Сума в розмірі 1 000 злотих була внесена в рахунок штрафу, який загрожує підозрюваній у контрабанді жінці.

Собака знайшла контрабандне волосся з України. Фото: Палата податкової адміністрації в Жешуві

Нагадаємо, у Польщі затримали російського шпигуна, який виявився громадянином України, який вже чотири роки проживає у сусідній державі. Попри війну він шпигував на країну-агресорку.

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