У Польщі через жарт в аеропорту туриста не впустили до літака і оштрафували: що він сказав

У Польщі в аеропорту міста Катовіце чоловік вирішив пожартувати про "бомбу" у багажі. Після цього на місце приїхали усі екстрені служби, а коли вибухівку не знайшли - чоловіка оштрафували та не впустили до літака.

Про це пише wprost.pl.

В аеропорту Катовіце 44-річний чоловік із Закопаного заявив, що перевозить у своїй валізі бомбу. Це насторожило персонал та поліцію і почались невідкладні заходи, які передбачені у випадку загрози.

Згодом чоловік почав пояснювати, що він просто пожартував, проте йому ніхто не вірив. На місце події прибули співробітники групи спеціального втручання, які допитали жартівника.

Чоловік, який повідомив, що перевозить у валізі бомбу, хотів полетіти з Катовіце у відпустку до Анталії в Туреччині. Після того, як бомби у нього не знайшли турист отримав штраф у розмірі 500 злотих і відмову в посадці на літак.

"Прикордонна служба дуже серйозно ставиться до всіляких повідомлень про замінування, а також до жартів про те, що в багажі мандрівників нібито є вибухівка, які потім ретельно перевіряються. Наслідками необдуманих дій можуть бути накладення штрафу на особу, втрата авіаквитка, затримання, а також звинувачення в кримінальному переслідуванні", - повідомили у польські прикордонники.

Нагадаємо, у серпні 2023 року в одному із аеропортів Польщі стався схожий інцидент. Тоді жінка теж жартувала про бомбу у своєму багажі.

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