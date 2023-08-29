У Польщі через жарт в аеропорту жінку оштрафували і не впустили до літака: що вона сказала

У Польщі жінку через жарт в аеропорту не впустили до літака та оштрафували. Коли охорона запитала її про багаж, полька вирішила заявити, що вона "перевозить зброю".

Про це пише польське видання onet.pl.

49-річну жінку з Поморського воєводства, яка пожартувала в аеропорту імені Леха Валенси у Гданську, що у неї в багажі є пістолет, оштрафували. Екіпаж літака, яким вона мала летіти на Кіпр, також не пустив її на борт. У валізі жінки не знайшли жодних небезпечних предметів.

"49-річна мешканка Поморського воєводства пожартувала під час реєстрації багажу та квитків. Вона повідомила службовцю, що в її валізі, окрім зброї, більше нічого немає". - повідомив 29 серпня речник Командувача Морського відділу Прикордонної служби в Гданську, капітан-лейтенант Анджей Юзвяк.

Згодом жінка перепросила за невдалий жарт, проте охорона її все ж обшукала. У багажі пасажирки був одяг та косметика.

"Співробітники оштрафували 49-річну жінку. Однак більш болючим для жінки стало рішення капітана літака не брати її на рейс до Ларнаки" - підсумував Анджей Юзвяк.

Нагадаємо, у Польщі з аеропорту евакуювали 400 людей через іноземця, який приїхав з України.

Читайте також: