У Польщі четверо молодих українців викрали 23-річного чоловіка: чого вони вимагали і як все закінчилось

У Польщі судитимуть громадян України, які викрали та вимагали грошей від 23-річного поляка.

Про це пише польське видання onet.pl.

Наприкінці червня правоохоронці варшавського району Білоленка отримали повідомлення про викрадення 23-річного хлопця. Потерпілий розповів, що троє чоловіків напали на нього з газом і силоміць заштовхали в темний автомобіль. Однак він не зміг описати ані нападників, ані машину, в якій його перевозили.

Співробітники поліції опитали свідків і вирушили на місце, куди забрали жертву. Там вони знайшли її телефон.

"Зі свідчень 23-річного хлопця було зрозуміло, що нападники погрожували йому, побили його і забрали гроші та окуляри. Вони також вимагали у нього три тисячі злотих", — описала в пресрелізі Пауліна Онишко з VI районного відділення поліції Варшави.

Поліцейські з районів Прага-Пульноц і Білоленка, а також столичні слідчі затримали чотирьох громадян України у віці від 15 до 19 років. "У них також вилучено ножі, газову зброю, муляж гранати, пневматичний пістолет, наручники та ящик з набоями до рушниці", — повідомив офіцер поліції.

До справи долучилися співробітники ювенальної превенції та патологоанатомічного відділу поліції. 18-річного та 19-річного хлопців забрали до ізолятора тимчасового тримання, а двох неповнолітніх — до дитячої кімнати поліції.

Дорослі чоловіки заслухали в Окружній прокуратурі Варшава-Прага-Пульноц звинувачення в пограбуванні, пов'язаному з позбавленням волі 23-річного хлопця і спробою вчинити розбійний напад на нього з метою вимагання.

Суд вирішив тимчасово заарештувати їх на три місяці. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

15-річний і 16-річний хлопці відповідатимуть перед сімейним судом. За розбійний напад із застосуванням предмета, схожого на вогнепальну зброю, і викрадення 23-річного хлопця їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Підлітків помістили до гуртожитку для неповнолітніх.

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