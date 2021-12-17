У Польщі чиновник запропонував підлеглій переспати з депутатом зі Львова

У Польщі чиновник запропонував підлеглій переспати з депутатом зі Львова

Сексуальний скандал сколихнув у Кракові.

У Польщі в Кракові радниця заступника голови місцевої міської ради Алісія Щепаньська звинуватила свого керівника у тому, що той, мовляв, пропонував їй переспати з одним із українських депутатів зі Львова.

Про це пишуть Onet.pl і Wyborcza.pl.

Інцидент, як зазначається, стався 3 грудня, коли представники Краківської міської ради провели офіційну зустріч з членами делегації зі Львова. На урочистій вечері був присутній і український консул. Міську раду Кракова представляв Славомир П’єтржик, який є заступником голови міської ради і радником президентського клубу "Przyjazny Kraków".

За словами чиновниці, за спільним столом він "заохочував" жінку до статевих стосунків з одним із львівських депутатів. Вона каже, що під час вечері П’єтржик вульгарно жартував щодо неї.

Після цього інциденту Щепанська подала офіційну скаргу на радника. Жінка написала офіційну скаргу, в якій чітко вказує, що поведінка П’єтржик є домаганням. На час розгляду справи посадовця відсторонили від виконання обов’язків заступника голови.

"Я хочу, щоб ця ситуація була ретельно проаналізована та досліджена", – розповідає голова Краківської міської ради Домінік Ясковец.

Після оприлюднення інформації про ситуацію, П’єтржик висловив співчуття про свій вчинок, але заперечує, що хотів схилити колегу до сексу з учасником делегації зі Львова.

"Щиро прошу вибачення у радниці Аліції Щепанської за те, що 3 грудня під час вечері з делегацією зі Львова я використав щодо неї невдалі фрази, які вона сприйняла як образливі та ті, які завдають їй шкоди. Аліція від усієї душі прошу у вас вибачення і мені дуже шкода, що мої слова викликали у вас біль і жаль", - написав він у Facebook.

Славомир П’єтржик в інтерв'ю "Wyborcza" сказав, що не хоче коментувати це питання і чекає на рішення Дисциплінарного комітету.

"На мене вилилося багато брехні і бруду, дуже шкідливого для мене", - додає він.

"Я чув про таку ситуацію. Якщо все підтверджується, це обурливо. Наскільки мені відомо, віцеголова вибачився перед пані Щепанською. Така поведінка неприпустима", - сказав Рафал Комаревич, голова президентського клубу "Przyjazny Kraków".

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