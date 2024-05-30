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У Польщі чоловік через 45 років після розлучення жорстоко помстився своїй колишній дружині

У Польщі чоловік через 45 років після розлучення жорстоко помстився своїй колишній дружині

У Польщі чоловік вбив жінку, бо вона розлучилась з ним 45 років тому / AP

Чоловік заявив, що він не зміг пробачити колишній коханій.

У Польщі чоловік через 45 років після розлучення жорстоко помстився своїй колишній дружині через те, що вона тоді вигнала його з дому. Він прийшов до її помешкання та застрелив жінку. 

Про це пише польське видання onet.pl. 

За даними ЗМІ, трагедія сталась у вересні 2023 року. 85-річний чоловік прийшов до помешкання своєї колишньої дружини та застрелив її з саморобної зброї. Він заявив, що вбив 71-річну жінку через те, що 45 років тому вона вирішила з ним розлучитись після одного року шлюбу. Цього він так і не зміг пробачити колишній коханій. 

Днями суд Польщі визнав літнього чоловіка винним у злочині та відправив його на лікування до психіатричної клініки. Скільки триватиме госпіталізація вбивці у вироку не йдеться. 

Нагадаємо, у Польщі на смерть розбилися неповнолітні українці

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