У Польщі чоловік через 45 років після розлучення жорстоко помстився своїй колишній дружині через те, що вона тоді вигнала його з дому. Він прийшов до її помешкання та застрелив жінку.

Про це пише польське видання onet.pl.

За даними ЗМІ, трагедія сталась у вересні 2023 року. 85-річний чоловік прийшов до помешкання своєї колишньої дружини та застрелив її з саморобної зброї. Він заявив, що вбив 71-річну жінку через те, що 45 років тому вона вирішила з ним розлучитись після одного року шлюбу. Цього він так і не зміг пробачити колишній коханій.

Днями суд Польщі визнав літнього чоловіка винним у злочині та відправив його на лікування до психіатричної клініки. Скільки триватиме госпіталізація вбивці у вироку не йдеться.

Нагадаємо, у Польщі на смерть розбилися неповнолітні українці.

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