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У Польщі чоловік готував романтичну вечерю і опинився у в'язниці: що сталось

У Польщі чоловік готував романтичну вечерю і опинився у в'язниці: що сталось

У Польщі чоловік готував романтичну вечерю і заснув / Фото: pixabay.com

Під час готування чоловік заснув і спричинив невелику пожежу.

У Польщі чоловік заснув під час приготування романтичної вечері, через що почалась пожежа. Згодом виявилось, що його розшукує поліція. 

Про це повідомляє польске видання onet.pl

52-річний житель Влодави (Люблінське воєводство), перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, заснув під час "приготування романтичної вечері", чим викликав занепокоєння сусідів. На місце події прибули рятувльники та поліція. 

У задимленій квартирі стояв сильний запах горілої їжі. За словами співробітників поліції, 52-річний чоловік, який перебував у квартирі, заснув під час "приготування романтичної вечері" в стані алкогольного сп'яніння.

Хоча ситуація могла закінчитися трагічно, правоохоронці запевняють, що, крім згорілих курячих стегенець, ніхто не постраждав. Однак для 52-річного чоловіка це був лише початок проблем.

Поліцейські швидко встановили, що чоловік перебуває в розшуку для відбування однорічного тюремного ув'язнення. Його затримали та доставили до пенітенціарної установи, де він відбуватиме призначене судом покарання.

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