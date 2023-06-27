У Польщі чоловік хотів посадити грядки, але під землею була шокувальна знахідка XIX століття: фото 

У місті Щецин, що у Польщі, чоловік на своїй земельній ділянці виявив шокувальну знахідку - майже сорок надгробків часів XIX століття. Він каже, що хотів посадити грядки, проте наткнувся на щось тверде.

Про це пише Wprost.

Житель Щецина чотири роки тому купив земельну ділянку. Лише цього року він захотів там навести лад, щоб посадити грядки. Проте, коли він почав копати - наткнувся на щось тверде. Виявилось, що це - бальзатові надгробки, які датуються XIX століттям. Їх довелось вивозити шістьома автомобілями.

Надгробки перенесуть на центральне кладовище. Фото: Марек Лучак/Facebook

Офіцер поліції Щецина і президент Поморського історичного товариства Марек Лучак розповів, що він разом з групою волонтерів прибрав надгробки з ділянки в понеділок у другій половині дня і перевіз їх на Центральне кладовище в Щецині.

У Польщі на городі були надгробки. Фото: Марек Лучак/Facebook

"Чоловік, який мені зателефонував, купив цю ділянку чотири роки тому, але тепер взявся за її впорядкування. Готуючи грядки, він натрапив на щось тверде", - розповідає Марек Лучак.

Він пояснює, що раніше біля місця знахідки був цвинтар, і, ймовірно, саме під час його ліквідації хтось забрав надгробки на ділянку.

"Тут стоїть альтанка з 1980-х років, і не виключено, що хтось хотів використати ці плити в будівельних цілях, щоб зміцнити площу, можливо, зробити фундамент для нової альтанки", - каже Марек Лучак.

У Польщі знайшли стародавні надгробки. Фото: Марек Лучак/Facebook

Загалом це кілька десятків надгробків XIX століття. Як підкреслює поліцейський та історик, тепер на нього чекає архівна робота, тобто встановлення особистостей покійних, яким належали ці надгробки.

Нагадаємо, польський цивільний літак залетів до повітряного простору України.

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