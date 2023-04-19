У Польщі чоловік місяць жив з мертвою сестрою: як він це пояснив

У Польщі в місті Колобжег 67-річний чоловік місяць прожив із своєю мертвою сестрою. Її тіло через це почало розкладатися.

Про це пише wprost.pl.

Родичі 67-річного чоловіка звернулись до поліції та повідомили, що він не виходить на зв'язок. Тоді поліція спільно з рятувальниками приїхала до будинку пенсіонера та виявила там тіло жінки, яке вже почало розкладатися.

Брата жінка затримали, оскільки його підозрюють в тому, що він не допоміг сестрі.

"Підозрюваний зізнався, що не надав допомогу сестрі. Він пояснив, що між ними виникла суперечка. Він пішов до своєї кімнати, а коли повернувся до сестри, вона лежала на підлозі. Він подумав, що вона спала, оскільки раніше вона говорила йому, що іноді любить лежати на підлозі. Він накрив її ковдрою і пішов", - розповів прессекретар Кошалінської обласної прокуратури Ришард Гонсьоровський.

Наразі поліція встановлює причини смерті жінки та чи були на її тілі ознаки насильства. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Польщі на авіабазі знайшли тіло солдата. Він перебував в одному з житлових контейнерів.

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