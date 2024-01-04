У Польщі чоловік може сісти на 10 років через горілку часів комунізму: що він накоїв

У Польщі 38-річний чоловік вкрав у матері горілку, яка має 30-річну витримку. За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це пише польське видання onet.pl

Поліція польського Коніна повідомила, що 38-річний чоловік скоїв крадіжку в період між Різдвом і Новим роком.

"Він хотів за будь-яку ціну спробувати 30-річну горілку часів комуністичної епохи. Проблема полягала в тому, що алкоголь знаходився за замкненими дверима, ключ від яких мала лише його мати" - йдеться у повідомленні поліції.

За відсутності жінки 38-річний чоловік викруткою відчинив двері.

"Чоловік здійснив крадіжку трьох пляшок алкоголю" - повідомляє поліція. Крім того, він забрав з кімнати ключі від автомобіля - "на той випадок, якщо спиртне закінчиться і доведеться їхати за ним в магазин". - так він пояснив свої дії співробітникам поліції.

Коли мати повернулася, злодій поклав ключі від машини туди, звідки взяв, і знову зачинив двері.

"З кімнати зникли лише три півлітрові пляшки алкоголю. Цього виявилося достатньо, щоб 38-річному чоловікові висунули обвинувачення у вчиненні крадіжки з проникненням у житло", - підкреслили у поліції.

Тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, у Польщі в ДТП загинули троє чоловіків з України.

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