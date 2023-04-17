У Польщі чоловік напав з ножем на трьох українок: одна загинула, її донька – в лікарні

Зловмисник прокрався до будинку, де українки жили разом зі ще п’ятьома співгромадянами.

У місті Легниця (Польща) у ніч проти 16 квітня невідомий чоловік напав з ножем на трьох громадянок України. В результаті загинула 37-річна українка, а її 14-річна донька та ще одна жінка були поранені.

Про це повідомляє польське видання LCA.

За попередніми даними, зловмисник проник у квартиру, де мешкали українки, щоб пограбувати їх. Першою грабіжника побачила 37-річна українка, на яку той напав з ножем та смертельно поранив. Потім нападник завдав ножового поранення і 14-річній дівчині, яка прокинулася від криків мами.

Крики у квартирі розбудили ще одну жінку, на яку теж напав зловмисник.

Усі троє постраждалих – громадянки України. Вони жили у будинку разом із п'ятьма іншими співгромадянами.

Медики доправили до лікарні 14-річну дівчину з колото-різаними ранами грудей. Лікарі кажуть, що вона перебуває у тяжкому стані. Інша постраждала українка отримала поранення рук.

Поліція швидко знайшла та затримала нападника неподалік від місця злочину. Чоловік був у крові і мав зі собою закривавлений ніж.

Окружний прокурор Легниці Радослав Врембяк повідомив, що затриманий раніше вже був судимий за злочини проти власності.

Фото: LCA

Нагадаємо, напередодні на південному заході Польщі потрапив у ДТП автобус із 16 українцями. Трьох із них довелося забрати до лікарні.

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Новини ТСН 12:00 за 17 квітня 2023 року | Новини України