У Польщі чоловік напав з ножем на трьох українок: одна загинула, її донька – в лікарні

Зловмисник прокрався до будинку, де українки жили разом зі ще п’ятьома співгромадянами.
У місті Легниця (Польща) у ніч проти 16 квітня невідомий чоловік напав з ножем на трьох громадянок України. В результаті загинула 37-річна українка, а її 14-річна донька та ще одна жінка були поранені.
Про це повідомляє польське видання LCA.
За попередніми даними, зловмисник проник у квартиру, де мешкали українки, щоб пограбувати їх. Першою грабіжника побачила 37-річна українка, на яку той напав з ножем та смертельно поранив. Потім нападник завдав ножового поранення і 14-річній дівчині, яка прокинулася від криків мами.
Крики у квартирі розбудили ще одну жінку, на яку теж напав зловмисник.
Усі троє постраждалих – громадянки України. Вони жили у будинку разом із п'ятьма іншими співгромадянами.
Медики доправили до лікарні 14-річну дівчину з колото-різаними ранами грудей. Лікарі кажуть, що вона перебуває у тяжкому стані. Інша постраждала українка отримала поранення рук.
Поліція швидко знайшла та затримала нападника неподалік від місця злочину. Чоловік був у крові і мав зі собою закривавлений ніж.
Окружний прокурор Легниці Радослав Врембяк повідомив, що затриманий раніше вже був судимий за злочини проти власності.
Нагадаємо, напередодні на південному заході Польщі потрапив у ДТП автобус із 16 українцями. Трьох із них довелося забрати до лікарні.
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