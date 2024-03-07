У Польщі чоловік отримав 11 штрафів через свій одяг: який вигляд він має (фото)

У Польщі хочуть засудити чоловіка, який перевдягається у костюм ведмедя та вимагає від туристів грошей. Оскільки йому не дозволено так вдягатись, поляк отримав уже 11 штрафів.

Про це пише польське видання wprost.pl.

За даними ЗМІ, на популярному курорті Польщі - у Закопаному чоловік вигадав, як заробляти на туристах. Він перевдягається у костюм білого ведмедя та вимагає грошей.

Польська актриса Ганна Турнау розповіла, що вона просто знімала на відео популярну Закопаному вулицю, коли до неї підійшов переодягнений у ведмедя чоловік та почав вимагати грошей за відео.

Чоловік, який перевдягається ведмедем та вимагає грошей. Фото: Instagram / Ганна Турнау

Муніципальна поліція наклала чоловіка аж 11 штрафів. Він не має постійного місця проживання, тому правоохоронці виписують йому штрафи готівкою. Виявляється, що "ведмідь" не має з цим жодних проблем і сплачує їх. Однак спіймати його на гарячому, тобто на вимаганні грошей з перехожих, не так просто.

"Міських охоронців у формі видно здалеку. Побачивши їх, ведмідь видаляється з займаного ним простору, ховаючись у різних місцях. Поліцейські не бачать цього ведмедя в будь-який момент часу", - розповів Марек Тшаскош з муніципальної поліції Закопаного. Він додав, що плануються більш серйозні заходи.

Чоловік, який маскується під плюшевого ведмедя, може опинитися перед судом.

Нагадаємо, у Польщі 55-річний чоловік змінив стать, переховуючись від поліції.

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