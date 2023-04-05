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У Польщі чоловік, щоб не платити аліменти, ховався у холодильнику: чим усе закінчилось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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471
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У Польщі чоловік, щоб не платити аліменти, ховався у холодильнику: чим усе закінчилось

Фото: Pexels

Чоловік повинен пів року бути у в'язниці через несплату аліментів.

У Польщі 21-річний чоловік переховувався від поліції у холодильнику. Його розшукували за несплату аліментів. 

Про це пише Onet. 

Інцидент стався у місті Сейни. Там  чоловіка розшукував Окружний суд в Сувалках для відбування шестимісячного тюремного ув'язнення за ухилення від сплати аліментів.

Проте підозрюваний намагався уникнути відповідальності та переховувався у квартирі своєї матері. Коли до неї навідалися поліцейські, то чоловік заховався у холодильнику. Для цього він прибрав звідти усі продукти та полички. 

Мати чоловіка заявила, що вона перебуває у помешканні сама, проте поліція розшукала боржника аліментів. 

Одразу з холодильника чоловік потрапив під варту. 

Нагадаємо, в Польщі розслідують резонансний випадок: підліток і жінка викрали, зґвалтували та поголили 14-річну дівчину. Їх тепер судять.

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Дата публікації
Перегляди
471
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