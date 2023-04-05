У Польщі чоловік, щоб не платити аліменти, ховався у холодильнику: чим усе закінчилось

Чоловік повинен пів року бути у в'язниці через несплату аліментів.
У Польщі 21-річний чоловік переховувався від поліції у холодильнику. Його розшукували за несплату аліментів.
Про це пише Onet.
Інцидент стався у місті Сейни. Там чоловіка розшукував Окружний суд в Сувалках для відбування шестимісячного тюремного ув'язнення за ухилення від сплати аліментів.
Проте підозрюваний намагався уникнути відповідальності та переховувався у квартирі своєї матері. Коли до неї навідалися поліцейські, то чоловік заховався у холодильнику. Для цього він прибрав звідти усі продукти та полички.
Мати чоловіка заявила, що вона перебуває у помешканні сама, проте поліція розшукала боржника аліментів.
Одразу з холодильника чоловік потрапив під варту.
Нагадаємо, в Польщі розслідують резонансний випадок: підліток і жінка викрали, зґвалтували та поголили 14-річну дівчину. Їх тепер судять.
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