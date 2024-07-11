У Польщі чоловік вбив сусідів, бо не міг відпочити після роботи: подробиці трагедії

У Польщі до довічного позбавлення волі засудили чоловіка, який вбив двох сусідів, бо ті влаштували гулянку та шуміли. Злочинець нарікав, що він повернувся з роботи та хотів виспатись.

Про це пише польське видання onet.pl

Міхал був засуджений до довічного ув'язнення і зможе подати заяву на умовно-дострокове звільнення лише після відбуття 30 років у в'язниці. Він також повинен виплатити компенсацію в розмірі 30 000 злотих кожному з трьох дітей своїх жертв.

Злочин стався 25 квітня 2022 року у Лодзі. Міхал повертався додому після нічної зміни. Він не міг заснути, тому що у сусіда, який жив поверхом нижче, була гучна вечірка. Як пізніше з'ясували слідчі, 72-річний сусід запросив до себе додому 48-річного знайомого, і вони веселилися з вечора минулого дня.

Міхал спустився вниз і вказав своєму сусідові на те, що той поводиться занадто голосно. Однак чоловік не послухав, тому Міхал повернувся в будинок, дістав з шухляди армійський ніж і знову спустився до сусіда. Він напав на потерпілих. Пізніше він покликав на допомогу, стверджуючи, що саме він знайшов убитих. Поліція вважає, що чоловіків вбили у стані афекту.

Міхала викрили криваві сліди, які вели до його квартири. Також поліцейські знайшли закривавлений одяг підозрюваного. Чоловікові висунули звинувачення у скоєнні подвійного вбивства. У суді він зізнався у скоєному.

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