У Польщі чоловік викликав поліцію, бо йому продали холодний хот-дог: виявилося, що він перебуває у розшуку

Інцидент стався з 33-річним громадянином Білорусії.
У Польщі незадоволений клієнт магазину викликав поліцію, бо йому продали холодний хот-дог.
Про це пише видання In Poland.
Інцидент стався у місті Мисловиці. Там до поліції надійшов виклик від незадоволеного покупця одного з місцевих магазинів. Він поскаржився, що купив дуже холодний хот-дог. Через це громадянин навіть учинив скандал.
Коли на місце приїхали копи, з'ясувалося, що інцидент стався з 33-річним громадянином Білорусії. Мало того, через вчасно несплачений штраф він перебував у розшуку з ордером на арешт.
Зрештою громадянин сплатив необхідну суму і уникнув арешту. Однак їсти йому, мабуть, довелося все ж таки холодний хот-дог.
Нагадаємо, що у селищі Верховина-Швидка правоохоронці затримали 41-річного харків'янина, який хотів незаконно перетнути кордон та потрапити до Польщі.
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