У Польщі чоловік вийшов з лікарні і помер: симптоми загадкової хвороби

Після повернення з лікарні чоловік почав задихатися.
У Польщі через загадкову хворобу помер 44-річний чоловік. Він звернувся за допомогою до медиків, а ті після огляду відпустили його додому, де поляку стало ще гірше.
Про це пише wprost.pl.
44-річний Рафал Гайк з Лиманової звернувся до лікарні в понеділок увечері, 3 квітня. Він поскаржився на такі симптоми, як: біль у горлі і загальну слабкість. Після огляду лікарі дали йому свої рекомендації і виписали додому.
Після повернення додому чоловік почав задихатися та втратив свідомість. Його знову госпіталізували.
Рафала помістили до реанімацію, де він 4 квітня помер. Наразі польські медики досліджують, яка загадкова хвороба вбила чоловіка.
Також за розслідування справи уже взялась місцева прокуратура. У 44-річного чоловіка залишилось троє дітей.
Нагадаємо, українка у Польщі купила куртку у секонд-хенді та знайшла в кишені зворушливий лист для біженців.
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