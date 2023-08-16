У Польщі чоловік, який 10 років переховувався від поліції, захотів сісти до в'язниці: як він це пояснив

У Польщі 48-річний чоловік, який 10 років переховувався від поліції у Німеччині, сам прийшов до правоохоронців та заявив, що хоче відбути покарання, щоб нарешті "нормально жити".

Про це пише onet.pl.

48-річний чоловік несподівано з'явився до відділку поліції. Своє рішення він пояснив дуже просто, заявивши, що йому "набридло ховатися" і він "хоче жити нормальним життям".

Згідно з інформацією, наданою поліцією Помор'я, 48-річний чоловік має відбути три роки, три місяці і 25 днів ув'язнення за крадіжки. Таке покарання він отримав за три злочини, в яких зізнався. Правоохоронці приступили до оформлення відповідної документації та конвоювання 48-річного чоловіка під варту.

У поліції кажуть, що таке рішення може змінити життя чоловіка на краще.

"У такому випадку добровільна здача правоохоронцям і відбування призначеного покарання - це шанс розпочати нормальне життя", - пояснює офіційна позиція поліції.

Нагадаємо, у Польщі на 500 злотих оштрафували дівчину через селфі у "невдалому місці". Дівчина зробила світлину біля прикордонного стовпчика на кордоні з Україною, що в сусідній державі суворо заборонено.

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