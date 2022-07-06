У Польщі чоловікам-заробітчанам з України почали більше платити: що сталося і наскільки зросли зарплати

У Польщі чоловікам-заробітчанам з України почали більше платити: що сталося і наскільки зросли зарплати

Зарплати українських чоловіків-заробітчан у Польщі за останній місяць зросли на 10−15%.

Роботодавці у Польщі почали підвищувати оплату заробітчанам через те, що війна в Україні, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Путіним, посилила проблему браку робочої сили в Польщі, особливо кваліфікованої: молоді та літні українці повертаються додому, щоб боронити землю від навали окупантів. Особливий дефіцит відчувають такі галузі, як будівництво та транспорт.

Про це свідчать дані аналітичного центру міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal.

Як повідомляє The Warsaw, кількість пропозицій щодо працевлаштування для чоловіків постійно зростає. Лише за останній тиждень їхня кількість зросла на 40%. Це стосується як кваліфікованих, і некваліфікованих працівників.

Найбільше українських чоловіків не вистачає:

на підприємствах металургійної та важкої промисловості,

у сфері логістики,

на харчових підприємствах,

на будівництві.

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Тому, щоб хоч якось заохотити робітників, які залишилися в Польщі, роботодавці підвищують оплату. Якщо раніше мінімальна оплата низькооплачуваної роботи становила 16 злотих за годину, то зараз її підвищили до 17 злотих. Таким чином, мінімалка на місяць зросла на 400−500 злотих (2,6−3,3 тис. грн) — до 3800 злотих (25,1 тис. грн).

У середньому, виконуючи фізичну роботу у Польщі, чоловіки можуть заробити 4000 злотих (26,5 тис. грн). Кваліфіковані робітники отримують ще більше. Конкуренція серед них дуже висока, тому ставки зростатимуть і надалі.

Як вихід із ситуації Gremi Personal пропонує клієнтам залучати працівників з Азії, зокрема з Казахстану, Узбекистану та інших країн: вони говорять російською і відносно легко можуть замінити українців. Однак найбільшою складністю є тривале очікування таких працівників, адже процес видавання робочих віз займає кілька місяців, і відсоток відмов щодо них високий.

Нагадаємо, оформити українські паспорти тепер можна в Польщі.

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