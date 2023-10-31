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У Польщі чоловіку загрожує 15 років в'язниці через "наполегливе залицяння": що він накоїв

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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У Польщі чоловіку загрожує 15 років в'язниці через "наполегливе залицяння": що він накоїв

У Польщі затримали залицяльника. Ілюстративне зображення / Фото: pixabay.com

Потерпілі звернулись до поліції.

У Польщі до 15 років позбавлення волі загрожує чоловіку, який постійно приходив до магазину та залицявся до продавчинь. Коли жінки попросили його припинити, чоловік погрожував їм. 

Про це пише польське видання onet.pl.

За підозрою в домаганнях до двох продавчинь було взято під варту 48-річного чоловіка з Груєцького повіту Мазовецького воєводства. 48-річний чоловік кілька разів на день приходив до магазину, де працювали жінки, залицявся до них, робив компліменти і приносив квіти. Коли вони відкидали його залицяння, він ставав агресивним і погрожував їм.

"Одного разу до магазину зайшов 48-річний чоловік з ножем, захованим у рукаві", - повідомила прессекретар Груєцького районного відділення поліції Аґнєшка Вуйцік.

Чоловіка затримали. Йому було пред'явлено звинувачення у переслідуванні, втручанні в особисте життя і створенні у жертви відчуття загрози. На вимогу прокурора суд вирішив залишити підозрюваного під вартою на три місяці. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Польщі українець через втечу від прикордонників може сісти до в'язниці на 10 років.

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Дата публікації
Перегляди
6306
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