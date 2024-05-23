У Польщі чоловіку загрожує 8 років в'язниці через акаунт на сайті знайомств: у чому його звинувачують

У Польщі 23-річному чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Все сталось через те, що він на сайті знайомств вдавав місцевого священника.

Про це пише польське видання onet.pl.

Польські ЗМІ пишуть, що наприкінці листопада 2023 року до відділення поліції в Рибнику звернувся сам потерпілий - священик з Рибника. Священнослужитель повідомив правоохоронцям, що хтось невідомий видає себе за нього в Інтернеті. На доказ своїх слів він надав скріншоти оголошень з інтернету, які містили його фотографії. Більшість з них були опубліковані на порталах знайомств, де зміст мав провокативний характер.

Слідчі негайно розпочали пошуки особи, підозрюваної у скоєнні цього злочину. В результаті проведених заходів вдалося встановити, що зловмисником є 23-річний житель Глоговського повіту. Чоловікові було пред'явлено звинувачення в тому, що він видавав себе за священика і використовував його зображення на інтернет-порталах.

Обвинувальний акт проти підозрюваного вже направлено до районного суду. За скоєний злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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