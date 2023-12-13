У Польщі депутат-любитель Росії оскандалився зухвалим вчинком проти євреїв: подробиці скандалу та відео

У Польщі депутат-українофоб від ультраправої партії "Конфедерація" Гжегож Браун вирішив зірвати церемонію, присвячену єврейському святу Хануки, яка проходила в коридорах сейму. Політик взяв вогнегасник і загасив ханукальну свічку. В результаті коридори наповнилися порошком з вогнегасника, а навколо було багато диму.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Як пояснив депутат свої дії і як його покарали

"Мені тут приписують расистські мотиви, в той час як я якраз відновлюю тут стан нормальності і рівноваги, кладу край актам сатанинського, талмудичного тріумфування, тому що саме в цьому полягає послання цього свята", - спробував пояснити свою скандальну поведінку депутат "Конфедерації".

Спікер сейму Шимон Головня вирішив покарати скандального депутата.

"Реакція Бюро сейму могла бути тільки одна. Пан Браун був виключений із засідання сейму мною особисто, тобто він не зможе взяти участь у засіданні до кінця цієї сесії. Я оголосив перерву, щоб він міг покинути залу. Він покинув будівлю сейму і я сподіваюся, що найближчим часом він сюди не повернеться", - сказав Шимон Головня.

Головня також повідомив, що до депутата були застосовані санкції у вигляді позбавлення половини депутатської винагороди на три місяці і всієї депутатської надбавки на шість місяців.

Засудили дії Гжегожа Брауна і у адміністрації президента Дуди. Там наголосили, що польський лідер обурений інцидентом у сеймі. Після скандалу діями політика зацікавилась також і прокуратура.

У польському сеймі депутат-українофоб погасив ханукальні свічки

Що відомо про Гжегожа Брауна і його ставлення до України

Гжегож Браун не тільки негативно ставиться до єврейських традицій, а й неодноразово виступав із антиукраїнськими заявами. Він раніше закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї".

До повномасштабної війни Росії проти України він неодноразово шкодував через погіршення польсько-російських відносин та був єдиним депутатом польського сейму, який не голосував за резолюцію з закликом до ЄС та НАТО допомогти Україні.

Також листопаді 2022 року віцеспікерка Сейму Малгожата Госевська назвала Брауна "російською онучею" і запитала у нього, чи він ще молиться польською, чи вже російською.

Примітно, що ексміністр внутрішніх справ Польщі Бартоломей Сенкевич заявив, що партія "Конфедерація" на чолі з Брауном є "партією Росії" в польському парламенті і виконує роль російської п'ятої колони.

Нагадаємо, у вересні 2022 року партія "Конфедерація" організовувала мітинги проти українських біженців, проте туди ніхто не прийшов.