У Польщі десантники під час навчань впали на об'єкти нерухомості: з'явилося відео

Один військовослужбовець завис на лінії електропередач, а інший впав на дах приватного будинку, пошкодивши його.

У Малопольському воєводстві Польщі двоє десантників приземлились у неправильному місці. Військові пояснили інцидент погодними умовами.

Про це повідомляє RMF FM.

Інцидент трапився, коли 12 солдатів 2-го розвідувального полку з Грубешова стрибали з парашутами й мали приземлитись у Блендувській пустелі. Проте вітер їх відніс до сусіднього села Хехло.

Один із військовослужбовців пояснив, що керованість парашута, який вони використовували, обмежена: він автоматично розкривається після виходу з літака.

Тож коли група військовослужбовців стрибнула, їх віднесло вітром на кілька сотень метрів на північний захід. Один із них завис на лінії електропередач в Хехлі, а інший впав на дах приватного будинку, пошкодивши покрівлю.

Один з місцевих чоловіків зафіксував момент падіння десантників.

#BREAKING #Poland Polish paratroopers from the 2nd Reconnaissance Regiment, intended for a desert landing, mistakenly descended on Chechło village due to strong winds, as reported by RMF FM.



The incident resulted in minor damage and one soldier with a leg injury requiring… pic.twitter.com/m9FnLqpomT — The National Independent (@NationalIndNews) September 9, 2024

Місцеві мешканці допомогли військовим вибратись на землю. На щастя, ніхто з них не зазнав серйозних травм. Проте один з них пошкодив коліно, тож його доправили до лікарні.

Подію розслідуватиме польська Комісія з розслідування авіаційних подій, а також внутрішні військові служби.

Нагадаємо, у Польщі біля кордону з Білоруссю знайдено невідомий об'єкт: його аналізують спецслужби.