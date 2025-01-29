У Польщі деяким біженцям з України оплатять оренду житла: куди звертатися

Координацію цієї програми здійснює польське міністерство внутрішніх справ та адміністрації у співпраці з неурядовими організаціями.

Українські біженці в Польщі, які проживають у центрах колективного розміщення, можуть отримати кошти на оренду житла.

Це передбачено програмою “Разом до Незалежності”, яку співфінансує Європейська Комісія, повідомляє Польське радіо.

Координацію цієї програми здійснює польське міністерство внутрішніх справ та адміністрації у співпраці з неурядовими організаціями.

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Зокрема, у Люблінському воєводстві таку допомогу українським біженцям надає фонд “Сила Єдності” (Siła jedności).

Як повідомила представниця цього фонду Вікторія Захарова, програма спрямована на тих людей, які перебувають у центрах колективного розміщення, оскільки вони не можуть дозволити собі навіть найдешевше житло. Здебільшого це багатодітні, одинокі сім'ї або сім'ї з дитиною-інвалідом, пенсіонери.

Такі люди отримують підтримку у вигляді фінансування оренди квартири терміном на шість місяців.

“Підтримка необхідна, тому що інтеграція іноді може бути нелегкою, особливо для людей, які живуть у центрах розміщення. З різних причин ці люди часто не мають можливості вивчити польську мову, що ускладнює пошук роботи”, - зазначила волонтерка.

Нагадаємо, у Польщі хочуть скасувати програму допомоги "800+" для українців, які не працюють.

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